Сбежал от страха и погиб в горах: что напугало ребенка?

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Полицейские назвали причину, по которой семилетний мальчик в одиночестве покинул жайляу (летнее пастбище), заблудился и погиб в горах Алматинской области.

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«Пропавший мальчик вместе с другими детьми стал свидетелем того, как чабан (пастух) схватил одного из мальчишек и потряс его. Пастух решил, что этот мальчик украл у него сотовый телефон и пытался добиться признания. Это напугало ребенка, тот убежал в одну сторону, а остальные четверо затем ушли в другую. Местность незнакомая, ребенок заблудился», — рассказали Sputnik Казахстан в департаменте внутренних дел Алматинской области.

При этом в полиции не подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что чабан угрожал детям ножом.

Ребенок 2011 года рождения пропал 14 июля, когда вместе с другими четырьмя ребятами ушел гулять на жайляу. В село Ынтымак он приехал из Алматы. Мальчика искали почти две недели, его тело обнаружено вечером 27 июля полицейскими Жамбылского РОВД в нескольких километрах от поселка Ынтымак, в высоких, трудно-проходимых зарослях ущелья.