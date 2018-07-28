Последствия стихии: на юге Молдовы из-за сильных ливней размыты дороги, затоплены дома

Серьезный ущерб Вулканештам нанесли ливневые дожди, выпавшие на юге Молдовы 27 июля, передает gagauzinfo.md.

В некоторых микрорайонах города Вулканешты образовалась катастрофическая ситуация. Вода затопила частные домовладения, размыла подъездные дороги.

А в одном из домашних хозяйств вода размыла стену и затопила дом.

От потоков воды пострадал выезд из города в направлении села Колибаш. Из-за эрозии почвы здесь овраг практически вплотную подошел к проезжей части.