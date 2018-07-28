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12:06 (мск), источник: Комсомольская правда

«Людей вырезали оттуда»: под Симферополем легковушка влетела в дерево, есть подстрадавшие

Очевидцы предполагают, что водитель уснул за рулем.

Ночью под Симферополем легковой автомобиль Daewoo Nexia врезался в дерево. Очевидцы говорят, что водитель уснул за рулем. Есть пострадавшие.

Авария случилась в ночь с 27 на 28 июля на Николаевской трассе, в районе села Дубки недалеко от крымской столицы.

— Я проезжал примерно в 23:50, там уже стояли в это время сотрудники МЧС, «нексию» разрезали, — рассказал КП-Крым очевидец Игорь. — Я остановился, подошел к ним, говорят, что все живы. Один парень отделался царапинами, а вот девушка в тяжелом состоянии. Сказали, возможно, даже калекой останется — вся переломанная. Их четверо было в машине, три скорых уехали, еще одна стояла, пока я там был. Смяло «нексию» сильно, там «мясо» было, людей вырезали оттуда. Всю машину раскрыли, от нее ничего не осталось, по сути, нижняя часть только.

Свидетели говорят, что легковушку никто не подрезал: водитель, судя по всему, потерял управление и врезался в дерево.

— Они ехали со стороны Николаевки. И вот он как шел — так в дерево ровненько под углом 45 градусов и залетел. Видимо, уснул за рулем, — поделился своей версией очевидец.

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