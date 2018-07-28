«Людей вырезали оттуда»: под Симферополем легковушка влетела в дерево, есть подстрадавшие
Очевидцы предполагают, что водитель уснул за рулем.
Очевидцы предполагают, что водитель уснул за рулем.
Ночью под Симферополем легковой автомобиль Daewoo Nexia врезался в дерево. Очевидцы говорят, что водитель уснул за рулем. Есть пострадавшие.
Авария случилась в ночь с 27 на 28 июля на Николаевской трассе, в районе села Дубки недалеко от крымской столицы.
— Я проезжал примерно в 23:50, там уже стояли в это время сотрудники МЧС, «нексию» разрезали, — рассказал
Свидетели говорят, что легковушку никто не подрезал: водитель, судя по всему, потерял управление и врезался в дерево.
— Они ехали со стороны Николаевки. И вот он как шел — так в дерево ровненько под углом 45 градусов и залетел. Видимо, уснул за рулем, — поделился своей версией очевидец.