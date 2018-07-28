«Людей вырезали оттуда»: под Симферополем легковушка влетела в дерево, есть подстрадавшие

— Я проезжал примерно в 23:50, там уже стояли в это время сотрудники МЧС, «нексию» разрезали, — рассказал КП-Крым очевидец Игорь. — Я остановился, подошел к ним, говорят, что все живы. Один парень отделался царапинами, а вот девушка в тяжелом состоянии. Сказали, возможно, даже калекой останется — вся переломанная. Их четверо было в машине, три скорых уехали, еще одна стояла, пока я там был. Смяло «нексию» сильно, там «мясо» было, людей вырезали оттуда. Всю машину раскрыли, от нее ничего не осталось, по сути, нижняя часть только.