Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кудрин раскритиковал проект пенсионной реформы: бунт на корабле
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
СМИ рассекретили пол будущего ребенка Тодоренко и Топалова
За что бьют в Турции российских туристов
Жена Александра Овечкина откровенно рассказала о семейной жизни
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
СМИ: РФ ускоренно готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
В Сети требуют отставки Мэй из-за ЧМ-2018
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Зачем люксовые бренды уничтожают одежду
Дэвид Бекхэм стал почти лысым
Волочкова надела откровенное платье в суд - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Рособрнадзор подал в суд на учителя из Петербурга, который сообщил об утечках на ЕГЭ

Дело на Учителя года Дмитрия Гущина рассмотрят в Москве.

Источник: AP 2018

Педагог из Петербурга Дмитрий Гущин, который стал Учителем года в 2007 году, а в 2016-ом был уволен якобы за то, что отказался подделывать и завышать оценки ученикам, теперь стал фигурантом гражданского дела. В суд на преподавателя информатики подал Рособрнадзор. Причина — заявления Гущина об утечке в сеть заданий ЕГЭ по математике и химии.

Возмущаться на своих страничках в социальных сетях Дмитрий Гущин стал в разгар экзаменационной страды: он выяснил, что варианты заданий якобы неделю гуляли по интернету, прежде чем их предложили выпускникам.

Рособрнадзор сразу назвал заявление Гущина провокацией, ведь официально никаких сбоев не было. В начале июня ведомство пригрозило педагогу судом. На это учитель года парировал: «Сотни подтверждений от выпускников и учителей не в счет, а кто не согласен, того под суд. Прекрасно!». И добавил, что ему есть что сказать Фемиде.

Теперь говорить точно придется: 26 июня ведомство подало иск в Дорогомиловский районый суд Москвы, 2 июля его приняли к производству, а 16 числа прошла беседа. Первое заседание назначено на 11 сентября. В числе ответчиков не только сам Гущин, но и одно интернет-издание.

С момента подачи иска Дмитрий Дмитриевич в соцсетях пока не высказывался.

Все новости региона
 Леся Рябцева родила дочь
В плену огня: 5 страшных катастроф в небоскребах
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Криштиану Роналду будет приговорен к двум годам тюрьмы
Пентагон блокирует закупку программ с российским исходным кодом
Скончался писатель Владимир Войнович
СМИ: Кобзона подключили к аппарату искусственного дыхания
Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров
Правительство упростило получение субсидий на оплату услуг ЖКХ
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядеть стильно после 40 и не превратиться в бабушку Кажется, мы нашли золотую середину
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь