В Екатеринбурге из-под земли забил 10-метровый фонтан кипятка

Ночью уральцы могли наравне со всей Россией наблюдать самое редкое космическое явление — лунное затмение и противостояние с марсом. А жители юго-запада успели посмотреть и самый большой водный фонтан за последние пару месяцев. Все «благодаря» прорыву трубы на перекрестках улиц Серова-Фрунзе. Около 8 часов вечера из-под земли прямо рядом с дорогой забил 10 метровый фонтан кипятка.

— Вот это жесть, фонтаны на Плотинке — ерунда, у нас было круче, — удивляются жители в социальных сетях. — Ладно, хоть никого рядом не оказалось!

Несмотря на то, что из-под земли прямо на глазах уральцев хлестал кипяток, автомобилисты продолжали ехать через поток воды (а часто напор поднимал в воздух и щебень, и мусор). А местные жители, в том числе и дети, побежали снимать происходящее на видео.

Тем временем на место прибыли две ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании.

— Фонтан тут же перекрыли. Выяснили, что прорыв случился на трубе диаметром 500 миллиметров. Без водоснабжения остались 50 домов, — рассказали «КП-Екатеринбург» в ЕТК. — На самом деле, ремонт этой трубы должен был начаться ровно через неделю, но авария случилась чуть раньше. Поэтому сейчас место очищают от мусора, а как только будет вскрыта проблема, ее начнут устранять.

Горячую воду жителям пообещали вернуть в кратчайшие сроки.