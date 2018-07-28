В Екатеринбурге из-под земли забил 10-метровый фонтан кипятка
Без горячей воды остались 50 домов.
Без горячей воды остались 50 домов.
Ночью уральцы могли наравне со всей Россией наблюдать самое редкое космическое явление — лунное затмение и противостояние с марсом. А жители
— Вот это жесть, фонтаны на Плотинке — ерунда, у нас было круче, — удивляются жители в социальных сетях. — Ладно, хоть никого рядом не оказалось!
Несмотря на то, что
Тем временем на место прибыли две ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании.
— Фонтан тут же перекрыли. Выяснили, что прорыв случился на трубе диаметром 500 миллиметров. Без водоснабжения остались 50 домов, — рассказали «КП-Екатеринбург» в ЕТК. — На самом деле, ремонт этой трубы должен был начаться ровно через неделю, но авария случилась чуть раньше. Поэтому сейчас место очищают от мусора, а как только будет вскрыта проблема, ее начнут устранять.
Горячую воду жителям пообещали вернуть в кратчайшие сроки.
— Хочется обратить внимание, что родители совсем не держали детей, когда мы перекрыли фонтан. Они ринулись прямо к кромке ямы, А это опасно. Ремонтникам пришлось цепью вставать, чтобы не пустить подростков к опасности, а ГИБДД