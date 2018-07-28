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12:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Пятилетний мальчик попал в реанимацию после попытки прокатиться на цистерне

Инцидент произошел вечером 27 июля в деревне Лелюки Ивьевского района. Мальчик отдыхал у бабушки.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Пятилетний ребенок играл во дворе бабушки без присмотра. Увидев едущий мимо дома трактор с цистерной, решил прокатиться, благо калитка была открыта. Мальчик ловко зацепился за цистерну, но не смог удержаться и упал, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Его с серьезными травмами госпитализировали. Отмечается, что водитель заранее увидел ребенка и на всякий случай снизил скорость, что, возможно, и спасло ему жизнь.

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