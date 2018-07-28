Пятилетний мальчик попал в реанимацию после попытки прокатиться на цистерне
Инцидент произошел вечером 27 июля в деревне Лелюки Ивьевского района. Мальчик отдыхал у бабушки.
Инцидент произошел вечером 27 июля в деревне Лелюки Ивьевского района. Мальчик отдыхал у бабушки.
Пятилетний ребенок играл во дворе бабушки без присмотра. Увидев едущий мимо дома трактор с цистерной, решил прокатиться, благо калитка была открыта. Мальчик ловко зацепился за цистерну, но не смог удержаться и упал, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Его с серьезными травмами госпитализировали. Отмечается, что водитель заранее увидел ребенка и на всякий случай снизил скорость, что, возможно, и спасло ему жизнь.