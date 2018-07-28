Пятилетний мальчик попал в реанимацию после попытки прокатиться на цистерне

Пятилетний ребенок играл во дворе бабушки без присмотра. Увидев едущий мимо дома трактор с цистерной, решил прокатиться, благо калитка была открыта. Мальчик ловко зацепился за цистерну, но не смог удержаться и упал, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.