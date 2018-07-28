В Екатеринбург привезли колбасу с африканской чумой
К счастью, для людей она неопасна.
К счастью, для людей она неопасна.
На Урал привезли чуму. Африканская разновидность была обнаружена в колбасе, завезенной в магазины из Калининграда. Но не спешите паниковать, болезнь совсем неопасна для человека. А вот поголовье свиней это может подкосить существенно.
— Колбаса изъята из продажи, но часть ее успели развезти по торговым точкам, — рассказали в департаменте ветеринарии Свердловской области. — Мы просим жителей быть внимательными и в случае обнаружения колбасы фирмы «Поречье» с датой выпуска 28.06.2018, сообщить об этом на «горячую линию» по телефону:
Африканская чума свиней, или африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери — вирус, который поражает внутренние органы свиней. Животные могут погибнуть в течение 2−3 суток от кровоизлияний в органах.