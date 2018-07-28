В Екатеринбург привезли колбасу с африканской чумой

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На Урал привезли чуму. Африканская разновидность была обнаружена в колбасе, завезенной в магазины из Калининграда. Но не спешите паниковать, болезнь совсем неопасна для человека. А вот поголовье свиней это может подкосить существенно.

— Колбаса изъята из продажи, но часть ее успели развезти по торговым точкам, — рассказали в департаменте ветеринарии Свердловской области. — Мы просим жителей быть внимательными и в случае обнаружения колбасы фирмы «Поречье» с датой выпуска 28.06.2018, сообщить об этом на «горячую линию» по телефону: 8 (343) 251−63−37 .