В Омске обнаружили выбросы вредных веществ
Региональный Роспотребнадзор во время проверки загрязнения атмосферы 19 июля обнаружил в Нефтяниках выброс вредных веществ.
Региональный Роспотребнадзор во время проверки загрязнения атмосферы 19 июля обнаружил в Нефтяниках выброс вредных веществ.
«Зафиксированы превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Омска по адресам: ул. Круговая 8 по веществу сера диоксид (на уровне 1,7 ПДК) и ул. Доковская по веществу сероводород (на уровне 2 ПДК)», — заявили в ведомстве.
Результаты исследований ведомство направило в региональное Минприроды и департамент Росприроднадзора по СФО для того, чтобы установить источник загрязнения. Виновников ждут наказания, установленные законом, например, крупные штрафы.