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15:58 (мск), источник: СуперОмск

В Омске обнаружили выбросы вредных веществ

Региональный Роспотребнадзор во время проверки загрязнения атмосферы 19 июля обнаружил в Нефтяниках выброс вредных веществ.

Источник: AP 2018

«Зафиксированы превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Омска по адресам: ул. Круговая 8 по веществу сера диоксид (на уровне 1,7 ПДК) и ул. Доковская по веществу сероводород (на уровне 2 ПДК)», — заявили в ведомстве.

Результаты исследований ведомство направило в региональное Минприроды и департамент Росприроднадзора по СФО для того, чтобы установить источник загрязнения. Виновников ждут наказания, установленные законом, например, крупные штрафы.

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