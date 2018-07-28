В Омске обнаружили выбросы вредных веществ

«Зафиксированы превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Омска по адресам: ул. Круговая 8 по веществу сера диоксид (на уровне 1,7 ПДК) и ул. Доковская по веществу сероводород (на уровне 2 ПДК)», — заявили в ведомстве.