В Перми на Мотовилихинском пруду спасли двоих утопающих
Мужчины пытались переплыть водоём, но не рассчитали силы.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Мужчины пытались переплыть водоём, но не рассчитали силы.
Двоих утопающих спасли на Мотовилихинском пруду в Перми.
Случай произошёл 28 июля около 12.00. Как сообщает МЧС по Пермскому краю, два мужчины пытались переплыть пруд, однако им не хватило на это сил.
Они попросили о помощи. Спасатели городской службы спасения забрали мужчин из пруда и привезли на берег. Мужчины отказались от медицинской помощи.