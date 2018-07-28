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14:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на Мотовилихинском пруду спасли двоих утопающих

Мужчины пытались переплыть водоём, но не рассчитали силы.

Двоих утопающих спасли на Мотовилихинском пруду в Перми.

Случай произошёл 28 июля около 12.00. Как сообщает МЧС по Пермскому краю, два мужчины пытались переплыть пруд, однако им не хватило на это сил.

Они попросили о помощи. Спасатели городской службы спасения забрали мужчин из пруда и привезли на берег. Мужчины отказались от медицинской помощи.

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