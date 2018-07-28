Страшная ночь в Молдове — восемь ДТП, погибли два ребенка

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. За ночь с пятницы на субботу в Молдове произошло восемь ДТП, в результате которых погибло двое детей.

По данным Национального инспектората патрулирования, эти аварии также привели к тому, что 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Если говорить о смертельных случаях, в частности, речь идет о ДТП в селе Стурзовка Глодянского района, в результате которого погиб ребенок.