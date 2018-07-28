Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: У России на Западе остался один друг, скоро не будет и его
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
Шэрон Стоун показала всех своих крестников
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
8 нелепых образов звезд в розовом
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Желтые туфли и узкие джинсы: Трамп показала новый летний образ
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный купальник
Затворницу Негоду сфотографировали на улице - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
14:05 (мск), источник: Sputnik.md

Страшная ночь в Молдове — восемь ДТП, погибли два ребенка

Смертельные аварии произошли в ночь на субботу на трассе Кишинев-Хынчешты и в Глодянском районе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. За ночь с пятницы на субботу в Молдове произошло восемь ДТП, в результате которых погибло двое детей.

Читайте также
Страшная авария вблизи Хынчешт: 4-летний ребенок умер по дороге в больницу, 7 взрослых госпитализированы с травмами

По данным Национального инспектората патрулирования, эти аварии также привели к тому, что 19 человек получили травмы различной степени тяжести.

Если говорить о смертельных случаях, в частности, речь идет о ДТП в селе Стурзовка Глодянского района, в результате которого погиб ребенок.

Региональные СМИ подробно описывают вторую аварию, приведшую к гибели человека. Житель Страшенского района 39 лет был за рулем автомобиля Ford Transit и направлялся в Кишинев. Недалеко от Хынчешт он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Quashqay, которым управлял 29-летний житель столицы. В ДТП пострадали восемь человек. Всех их увезли с места аварии. Однако по дороге в больницу четырехлетний ребенок скончался. Остальные семеро пострадавших госпитализированы. Оба автомобилиста-участника аварии были трезвыми.

Все новости региона
 Молдавские депутаты устали и ушли в отпуск: как отдохнут парламентарии
Экономист: вырастет ли зарплата у молдаван после 'налоговой революции'
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Бегство мигрантов после высадки на берег попало на видео
Лунное затмение глазами пользователей соцсетей
Сестра Кобзона опровергла сообщения СМИ о его состоянии
Шутка Путина запустила поставки мяса в Турцию
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
Бывший посол США в Киеве обвинил Красную армию во вторжении
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
В Нигерии нашли «самую красивую девочку в мире» Фотографиями ребенка поделилась в своем аккаунте фотограф Моуф Бамаива.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь