13-летнего подростка месяц ищут в Алматинской области

Иса пропал 26 июня. С тех его мама не может унять слез. Разглядывая фотографии сына, она не может поверить в то, что его больше нет в живых.

«Никто его не видел, и найти не могут. После случая с моим сыном еще несколько человек утонули, но их тела нашли, а моего сына найти не могут. Я не верю, что он утонул. Иса живой, я это чувствую сердцем. Я же мать, он живой, я это знаю», — говорит Анар Бекбаева.