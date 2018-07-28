13-летнего подростка месяц ищут в Алматинской области

Иса пропал 26 июня. С тех его мама не может унять слез. Разглядывая фотографии сына, она не может поверить в то, что его больше нет в живых.
«Никто его не видел, и найти не могут. После случая с моим сыном еще несколько человек утонули, но их тела нашли, а моего сына найти не могут. Я не верю, что он утонул. Иса живой, я это чувствую сердцем. Я же мать, он живой, я это знаю», — говорит Анар Бекбаева.
В местном департаменте по ЧС рассказывают, поиски ребенка длились, как положено, 10 дней. Затем, по просьбе родственников, его искали еще 6 дней. Обыскали несколько десятков километров вдоль берега, искали в реке, осматривали местность с вертолета — результата никакого. Поиски пришлось прекратить, об этом уведомили и родных мальчика. Получив извещение те отправились в полицию. Но там, как говорит тетя пропавшего Исы Гульнар Туменбаева, их не приняли, а прогнали с криком и руганью. После этого женщина написала заявление в прокуратуру. Его приняли. Полицейские комментировать произошедшее не стали. Родственники продолжают искать Ису своими силами.