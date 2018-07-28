Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: У России на Западе остался один друг, скоро не будет и его
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Ученые называют детей в честь объектов своих исследований
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
77-летняя актриса Фэй Данауэй стала новым лицом Gucci
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Иосиф Кобзон впал в кому - СМИ
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
20:38 (мск), источник: Известия

Неизвестный ограбил банк в Химках

В подмосковных Химках полиция разыскивает мужчину, ограбившего банк. Об этом в субботу, 28 июля, ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Неизвестный вошел в один из банков на Юбилейном проспекте и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал деньги.

Пострадавших нет. Стоимость материального ущерба выясняется.

По данным источника агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет о банке «Восточный», а сумма ущерба составила полмиллиона рублей.

Банк «Восточный» является крупным региональным банком на Дальнем Востоке и входит в пятерку банков по количеству выданных гарантий в целях обеспечения госконтрактов в сфере госзакупок.

В мае в Волгограде неизвестный ограбил банк, угрожая пультом от телевизора. Задержать преступника не удалось. Было похищено более 130 тыс. рублей.

Серийный автоугонщик задержан в подмосковных Химках
Во время загрузки произошла ошибка.
22 мая© Ньюстюб
Все новости региона
 Нужно знать веру: в крестном ходе в Киеве участвовали 250 тыс. человек
Махровая халатность: убийство в Серпухове вскрыло системные проблемы
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Терешкова навестила Кобзона в больнице
Узбекский телеканал отключили за безнравственность
Китай будет добывать золото в Забайкальском крае
Названы самые дешевые автомобили в России
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
Лунное затмение глазами пользователей соцсетей
Спорт
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России Это первый крупный трофей, разыгранный в России после проведения мирового первенства
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь