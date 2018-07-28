Неизвестный ограбил банк в Химках
В подмосковных Химках полиция разыскивает мужчину, ограбившего банк. Об этом в субботу, 28 июля, ТАСС сообщили в
В подмосковных Химках полиция разыскивает мужчину, ограбившего банк. Об этом в субботу, 28 июля, ТАСС сообщили в
Неизвестный вошел в один из банков на Юбилейном проспекте и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал деньги.
Пострадавших нет. Стоимость материального ущерба выясняется.
По данным источника агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет о банке «Восточный», а сумма ущерба составила полмиллиона рублей.
Банк «Восточный» является крупным региональным банком на Дальнем Востоке и входит в пятерку банков по количеству выданных гарантий в целях обеспечения госконтрактов в сфере госзакупок.
В мае в Волгограде неизвестный ограбил банк, угрожая пультом от телевизора. Задержать преступника не удалось. Было похищено более 130 тыс. рублей.