Неизвестный ограбил банк в Химках

Неизвестный вошел в один из банков на Юбилейном проспекте и, угрожая похожим на пистолет предметом, потребовал деньги.

Пострадавших нет. Стоимость материального ущерба выясняется.

По данным источника агентства «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет о банке «Восточный», а сумма ущерба составила полмиллиона рублей.

Банк «Восточный» является крупным региональным банком на Дальнем Востоке и входит в пятерку банков по количеству выданных гарантий в целях обеспечения госконтрактов в сфере госзакупок.