Калининградец вместе с подростком за ночь украл четыре велосипеда
Молодые люди продали похищенные транспортные средства.
Молодые люди продали похищенные транспортные средства.
В Калининграде 21-летний житель вместе с 15-летним подростком за ночь украл с огороженной парковки четыре велосипеда и продал их. Об этом сообщила
Злоумышленники украли транспортные средства с территории велопарковки на улице Соммера, перекусив противоугонные тросы строительными инструментами. Похищение попало на запись камеры видеонаблюдения.
Полиция задержала подозреваемых и возбудила два уголовных дела: по факту кражи и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.
«По оперативной информации, молодые люди похищали двухколесный транспорт также и в Московском районе города», — добавили в
Полицейские также порекомендовали горожанам не оставлять велосипеды без присмотра в общественных местах и подъездах жилых домов и помнить, что противоугонные тросы не гарантируют безопасность двухколёсного транспорта.