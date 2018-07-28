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15:49 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец вместе с подростком за ночь украл четыре велосипеда

Молодые люди продали похищенные транспортные средства.

В Калининграде 21-летний житель вместе с 15-летним подростком за ночь украл с огороженной парковки четыре велосипеда и продал их. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Злоумышленники украли транспортные средства с территории велопарковки на улице Соммера, перекусив противоугонные тросы строительными инструментами. Похищение попало на запись камеры видеонаблюдения.

Полиция задержала подозреваемых и возбудила два уголовных дела: по факту кражи и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

«По оперативной информации, молодые люди похищали двухколесный транспорт также и в Московском районе города», — добавили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские также порекомендовали горожанам не оставлять велосипеды без присмотра в общественных местах и подъездах жилых домов и помнить, что противоугонные тросы не гарантируют безопасность двухколёсного транспорта.

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