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17:15 (мск), источник: Informburo.kz

Полицейские в Астане продолжают рейды по рынку «Шанхай» в поисках краденного

Полицейские в Астане продолжают проводить рейды в рамках ОПМ «Скупка» на территории рынка «Шанхай».

Страей порядка в первую очередь интересует строительный сектор, где не редко можно найти краденное.

«Выявлены чугунные люки, кабель, б/у строительные инструменты, железные ворота, радиаторы отопления. Продавцы не могли пояснить их происхождение. У них отсутствовали подтверждающие документы. Проводятся проверочные мероприятия по изъятому имуществу», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Попутно полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства.

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