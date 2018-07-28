Полицейские в Астане продолжают рейды по рынку «Шанхай» в поисках краденного
Полицейские в Астане продолжают проводить рейды в рамках ОПМ «Скупка» на территории рынка «Шанхай».
Полицейские в Астане продолжают проводить рейды в рамках ОПМ «Скупка» на территории рынка «Шанхай».
Страей порядка в первую очередь интересует строительный сектор, где не редко можно найти краденное.
«Выявлены чугунные люки, кабель, б/у строительные инструменты, железные ворота, радиаторы отопления. Продавцы не могли пояснить их происхождение. У них отсутствовали подтверждающие документы. Проводятся проверочные мероприятия по изъятому имуществу», — сообщили в
Попутно полицейские выявили факты нарушения миграционного законодательства.