Полицейские в Астане продолжают рейды по рынку «Шанхай» в поисках краденного

Страей порядка в первую очередь интересует строительный сектор, где не редко можно найти краденное.

«Выявлены чугунные люки, кабель, б/у строительные инструменты, железные ворота, радиаторы отопления. Продавцы не могли пояснить их происхождение. У них отсутствовали подтверждающие документы. Проводятся проверочные мероприятия по изъятому имуществу», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.