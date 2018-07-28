Страшное ДТП в Новосибирской области: микроавтобус врезался в компанию молодежи

В Черепановском районе Новосибирской области в рабочем поселке Посевная ночью в компанию молодых людей врезался микроавтобус Toyota. Все четверо ребят — две девушки и два парня — госпитализированы. Водитель скрылся с места ДТП, но следственные органы его оперативно нашли и задержали дома.

— Пострадавшие: две девушки 16 и 17 лет и два молодых человека 17 и 19 лет, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

В группе «ДПС Контроль [ НСО ] Новосибирская область» сообщают, что самые тяжелые травмы получила 16-летняя девушка, водитель практически развернулся на ней, когда скрывался с места преступления. У нее множественные переломы, она находится в реанимации.

— Водитель потерял на месте ДТП номер автомобиля, по нему его и нашли, — сообщают в группе.