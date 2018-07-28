В Тольятти Lada перевернулась на крышу перед пешеходным переходом

В субботу, 28 июля, в Тольятти произошло ДТП. Около 15:45 на пересечении улиц Коммунистической и Матросова перевернулся автомобиль Lada Largus. Об этом сообщают на 63.ru.

— Машина «элегантно» перевернулась на крышу после пешеходного перехода. К счастью, в этот момент на «зебре» никого не было, — рассказали проезжавшие мимо водители.