В Тольятти Lada перевернулась на крышу перед пешеходным переходом
Никто не пострадал.
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Никто не пострадал.
В субботу, 28 июля, в Тольятти произошло ДТП. Около 15:45 на пересечении улиц Коммунистической и Матросова перевернулся автомобиль Lada Largus. Об этом сообщают на 63.ru.
— Машина «элегантно» перевернулась на крышу после пешеходного перехода. К счастью, в этот момент на «зебре» никого не было, — рассказали проезжавшие мимо водители.
По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. Однако на месте работали сотрудники скорой помощи.