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17:53 (мск), источник: Sputniknews.kz

Видео группового избиения на улице в Павлодаре появилось в соцсетях

ПАВЛОДАР, 28 июл — Sputnik. Видео драки, в которой пятеро людей, четверо из которых похожи на охранников, избивают двух мужчин, появилось в аккаунте «Типичный Павлодар» в социальной сети Instagram.

Источник: Sputniknews.kz

На нем видно, как в центре города на улице Астана четверо людей, одетых в черную униформу, и еще один в гражданской одежде избивают двух мужчин, орудуя руками и ногами. У одного из них была дубинка, которую он также пустил в ход.

Одного из мужчин пинают даже по голове, после чего он теряет сознание, как и его товарищ по несчастью. Девушка, видимо, знакомая одного из пострадавших, пытается предотвратить избиение, но это ей не удается.

В комментариях пользователи пишут, что на видео — охранники кафе «Pablo bar», но никаких официальных подтверждений этому пока нет.

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