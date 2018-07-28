Видео группового избиения на улице в Павлодаре появилось в соцсетях

Источник: Sputniknews.kz

На нем видно, как в центре города на улице Астана четверо людей, одетых в черную униформу, и еще один в гражданской одежде избивают двух мужчин, орудуя руками и ногами. У одного из них была дубинка, которую он также пустил в ход.

Одного из мужчин пинают даже по голове, после чего он теряет сознание, как и его товарищ по несчастью. Девушка, видимо, знакомая одного из пострадавших, пытается предотвратить избиение, но это ей не удается.