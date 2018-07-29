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09:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Супруги из Воронежа, перевозившие наркотики, могут получить пожизненный срок

Даже если суд смягчит наказание, они проведут за решеткой не меньше 15 лет.

Источник: Reuters

В Борисоглебске у одного из домов на улице Матросовской сотрудники полиции решили остановить автомобиль «Дэу Нексия». Дело было днем, у машины не были включены фары ближнего света, что по нынешним правилам считается нарушением. За рулем сидела 30-летняя жительница Воронежа.

— При проверке документов стражи порядка обратили внимание на пассажира автомобиля, 28-летнего жителя Воронежа. Он занервничал. Сотрудники приняли решение осмотреть автомобиль. В багажном отделении они обнаружили семь полимерных свертков, с кристаллообразным веществом бурого цвета, предназначенных для сбыта, — отметили в ГУ МВД по Воронежской области.

Экспертиза показала, что супруги перевозили синтетический наркотик общей массой — 245,9 грамма. Было возбуждено уголовное дело. Мужу и жене из Воронежа грозит от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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