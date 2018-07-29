Супруги из Воронежа, перевозившие наркотики, могут получить пожизненный срок
Даже если суд смягчит наказание, они проведут за решеткой не меньше 15 лет.
Даже если суд смягчит наказание, они проведут за решеткой не меньше 15 лет.
В Борисоглебске у одного из домов на улице Матросовской сотрудники полиции решили остановить автомобиль «Дэу Нексия». Дело было днем, у машины не были включены фары ближнего света, что по нынешним правилам считается нарушением. За рулем сидела 30-летняя жительница Воронежа.
— При проверке документов стражи порядка обратили внимание на пассажира автомобиля, 28-летнего жителя Воронежа. Он занервничал. Сотрудники приняли решение осмотреть автомобиль. В багажном отделении они обнаружили семь полимерных свертков, с кристаллообразным веществом бурого цвета, предназначенных для сбыта, — отметили в ГУ МВД по Воронежской области.
Экспертиза показала, что супруги перевозили синтетический наркотик общей массой — 245,9 грамма. Было возбуждено уголовное дело. Мужу и жене из Воронежа грозит от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.