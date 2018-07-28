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18:28 (мск), источник: Noi.md

Десятки гектаров и дорог пострадали после дождей и града в Сороках

В результате проливных дождей, прошедших в последние дни, пострадали многие домохозяйства и дороги в Сорокском районе.

Источник: Noi.md

По словам местных жителей, в некоторых местах прошел дождь с градом.

Помимо этого, спасателей попросили оказать помощь в вырубке деревьев на территории муниципия, также в селе Волоаве Сорокского района. В то же время их привлекли к вытягиванию двух транспортных средств рядом с селом Косэуць, где на берегу реки Днестр застряли пять взрослых и трое несовершеннолетних, которых в итоге спасли.

По словам специалиста Сорокского ДЧС Еуджена Дога, этой ночью в селе Немереука прошел дождь с градом. Дождь уничтожил 55 га подсолнечника, 145 га кукурузы, 65 га из которых полностью.

В то же время грязью занесло 5 км дорог за пределами населенного пункта, еще 2,5 км дорог разрушены.

Секретарь местного совета Сергей Зубко подчеркнул, что в садах осыпались плоды, а часть деревьев поломана.

После обильных дождей и сильного ветра некоторые населенные пункты остались без электроэнергии.

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