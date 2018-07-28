В Подмосковье опрокинулся автобус c пассажирами

«На трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 27 пассажиров и два водителя», — сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадали восемь человек.

«По предварительным данным, в результате аварии — восемь пострадавших», — уточнили в МЧС, добавив, что автобус следовал из Ижевска в Москву.