В Подмосковье опрокинулся автобус c пассажирами
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Автобус с пассажирами опрокинулся в Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Автобус с пассажирами опрокинулся в Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«На трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 27 пассажиров и два водителя», — сказал собеседник агентства.
«По предварительным данным, в результате аварии — восемь пострадавших», — уточнили в МЧС, добавив, что автобус следовал из Ижевска в Москву.
Причины ДТП устанавливаются.