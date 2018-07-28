В Зеленоградском районе четырёх отдыхающих унесло в море на надувных матрасах
Спасатели отыскали людей в двух километрах от берега.
Спасатели отыскали людей в двух километрах от берега.
В Зеленоградском районе четырёх отдыхающих унесло в море на надувных матрасах. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.
Людей унесло от берега отливной волной примерно на два километра. Пострадавшие отдыхали в разных местах. Источник отметил, что часть людей спасатели отбуксировали к берегу прямо на матрасах, часть — доставили на катере.
В начале недели 68-летнюю женщину также унесло в море на надувном матрасе. Пенсионерку спасли, когда она находилась в километре от берега.