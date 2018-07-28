Пропавших в Омской области мальчиков нашли

Ранее портал Om1.ru сообщал о трех пропавших мальчиках 10, 15 и 16 лет, которые ушли из дома в Горьковском районе еще 26 июля.

На данный момент ребят нашли. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, на поиски пропавших был ориентирован весь личный состав полиции области. Один из экипажей следовал по дороге Сыропятка — Омск, сотрудники заметили троих подростков, которые выбегали на проезжую часть, размахивая руками, создавая помехи движения и рискуя жизнью.