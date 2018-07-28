Пропавших в Омской области мальчиков нашли
Они выбегали на дорогу перед проезжающими машинами.
Они выбегали на дорогу перед проезжающими машинами.
Ранее портал Om1.ru сообщал о трех пропавших мальчиках 10, 15 и 16 лет, которые ушли из дома в Горьковском районе еще 26 июля.
На данный момент ребят нашли. Как сообщили в
В ходе беседы с ребятами правоохранители установили, что это те самые пропавшие несовершеннолетние. Их отвезли в отдел полиции № 9 и незамедлительно сообщили родителям.
По предварительным данным, незаконных действий в отношении мальчиков никто не совершал. С подростками проводится профилактическая работа.