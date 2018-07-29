Приставы устроили погоню за воронежцем на «Крайслере», задолжавшем 450 тысяч рублей

Воронежец задолжал 450 тысяч рублей по штрафам ГИБДД. И, видимо, так и не собирался что-либо выплачивать. В дело пришлось смешаться судебным приставам. Должник знал о возбуждении исполнительных производств, но продолжал уклоняться от уплаты долга.

Денег на каких-либо счетах у мужчины не было, по месту регистрации он не проживает, однако в собственности него нашел автомобиль Chrysler 300C, 2008 года выпуска. Вероятно, именно на этой иномарке мужчина умудрился насобирать столько нарушений.

— Указанное транспортное средство было объявлено в розыск. Была получена информация о местонахождении автомобиля Chrysler 300C, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Когда приставы приехали на место, должник как раз сел за руль и куда-то направился. Сотрудники, чтобы не спугнуть мужчину, без лишнего шума начали преследование.