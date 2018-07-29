Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назначил Пескова на новую должность - СМИ
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Акиньшина и Шнуров публично флиртуют в Instagram
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
"Будет завтра": Кличко о делах в затопленном Киеве
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный купальник
8 нелепых образов звезд в розовом
Экс-жену Джигарханяна будут судить: подробности
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
09:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Приставы устроили погоню за воронежцем на «Крайслере», задолжавшем 450 тысяч рублей

Мужчина даже не заметил, что его преследуют.

Воронежец задолжал 450 тысяч рублей по штрафам ГИБДД. И, видимо, так и не собирался что-либо выплачивать. В дело пришлось смешаться судебным приставам. Должник знал о возбуждении исполнительных производств, но продолжал уклоняться от уплаты долга.

Денег на каких-либо счетах у мужчины не было, по месту регистрации он не проживает, однако в собственности него нашел автомобиль Chrysler 300C, 2008 года выпуска. Вероятно, именно на этой иномарке мужчина умудрился насобирать столько нарушений.

— Указанное транспортное средство было объявлено в розыск. Была получена информация о местонахождении автомобиля Chrysler 300C, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Когда приставы приехали на место, должник как раз сел за руль и куда-то направился. Сотрудники, чтобы не спугнуть мужчину, без лишнего шума начали преследование.

Когда мужчина вышел из автомобиля и скрылся в здании торгово-развлекательного центра, судебные приставы вызвали эвакуатор, в присутствии понятых составили акт о наложении ареста и увезли машину. Если уж и после этого воронежец не оплатит долг, то его машина будет продана.

Все новости региона
 Проклятие Park Live: В Москве отменили первый российский концерт Gorillaz
Путин - сборной России: Вы дали людям возможность гордиться своей страной
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Девять полицейских пострадали при погоне под Иркутском
40 человек убиты в мексиканском штате за два дня
На Урале найден тайник художника Ледникового периода
Терешкова навестила Кобзона в больнице
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Спорт
«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь