Мужчина в ВКО избил и ограбил парня, который ошибся дверью

Увидев, что молодой человек пьян, мужчина побежал вслед за ним, сбил с ног и стал избивать. Когда упавший взмолился о пощаде, забрал выпавший из кармана трико мобильный телефон и потребовал отдать всю наличность во избежание дальнейшего избиения. Получив искомое, ушел к себе в квартиру.