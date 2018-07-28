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21:33 (мск), источник: Nur.kz

Мужчина в ВКО избил и ограбил парня, который ошибся дверью

Житель Усть-Каменогорска смотрел телевизор у себя дома, когда в дверь позвонили. Открыв, он увидел нетрезвого незнакомого парня. Увидев хозяина, тот уточнил номер квартиры, сказал, что ошибся подъездом и стал неуверенно спускаться вниз по лестнице, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Увидев, что молодой человек пьян, мужчина побежал вслед за ним, сбил с ног и стал избивать. Когда упавший взмолился о пощаде, забрал выпавший из кармана трико мобильный телефон и потребовал отдать всю наличность во избежание дальнейшего избиения. Получив искомое, ушел к себе в квартиру.

В больнице пострадавший поведал историю происхождения травм медикам, и те сообщили в полицию. Мужчину задержали. Он признал свою вину.

Суд № 2 Усть-Каменогорска признал нападавшего виновным в грабеже и назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы.

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