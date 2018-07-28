Мужчина в ВКО избил и ограбил парня, который ошибся дверью
Житель
Житель
Увидев, что молодой человек пьян, мужчина побежал вслед за ним, сбил с ног и стал избивать. Когда упавший взмолился о пощаде, забрал выпавший из кармана трико мобильный телефон и потребовал отдать всю наличность во избежание дальнейшего избиения. Получив искомое, ушел к себе в квартиру.
В больнице пострадавший поведал историю происхождения травм медикам, и те сообщили в полицию. Мужчину задержали. Он признал свою вину.
Суд № 2