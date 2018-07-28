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18:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи сгорела база отдыха

Есть погибшие.

База отдыха в селе Третья рота Лазаревского района сгорела до тла. Сегодня, 28 июля, около четырех часов ночи сигнал о пожаре поступил на пульт МЧС.

— 11 человек и три единицы техники были задействованы на тушении пожара в 200 кв/м, — сообщают «Комсомольской правде» — Кубань в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Через час после тревожного звонка огонь был сбит. Но выяснилось, что при пожаре погибла девушка. Еще двое получили сильнейшие ожоги.

Напомним, синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки жара на Кубани не спадет. Прогнозируется целый комплекс метеоявлений, включай грозу, град и ветер. При этом температура воздуха вряд ли опустится ниже 35-ти градусов тепла. А значит, есть риск возгораний сухих поверхностей. Будьте предельно осторожны.

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