Спасатели потушили пожар на Воронежском керамическом заводе
Огонь повредил компрессоры в помещении.
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Огонь повредил компрессоры в помещении.
В 18:51 27 июля на пульт ГУ МЧС по региону поступило сообщение о пожаре на улице Конструкторов.
Возгорание произошло на территории Воронежского керамического завода. Около 20 минут спасатели боролись с огнем. К счастью, жертв удалось избежать. Огонь повредил только компрессоры.
Огонь тушили восемь спасателей и два пожарных расчета. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить.