Спасатели потушили пожар на Воронежском керамическом заводе

Источник: Reuters

В 18:51 27 июля на пульт ГУ МЧС по региону поступило сообщение о пожаре на улице Конструкторов.

Возгорание произошло на территории Воронежского керамического завода. Около 20 минут спасатели боролись с огнем. К счастью, жертв удалось избежать. Огонь повредил только компрессоры.