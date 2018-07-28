В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — В самолет, вылетевший во второй половине дня в субботу по маршруту Кишинев —
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — В самолет, вылетевший во второй половине дня в субботу по маршруту Кишинев —
Как сообщила «Интерфаксу» в
«Самолет принадлежит российской компании S7. От удара молнии никто не пострадал, оборудование работало исправно. Тем не менее, из соображений безопасности, экипаж принял решение вернуться в кишиневский аэропорт. Приземление произошло успешно», — сообщили в
На борту лайнера находились 113 пассажиров, никто не пострадал. Все пассажиры вернулись в аэропорт. Рейс был отложен на неопределенное время, а самолету предстоит тщательная техническая проверка.
Как сообщалось, 13 июля молния попала в Boeing-737 авиакомпании «Победа», возвращавшийся из Берлина в Москву. Несмотря на инцидент, лайнер благополучно приземлиться в столице. После приземления самолет тщательно осмотрели, выяснилось, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла лайнера обуглилась.