Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: У России на Западе остался один друг, скоро не будет и его
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
4-летний мальчик помогает другу справиться с деменцией
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный купальник
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Иосиф Кобзон впал в кому - СМИ
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
Знаменитого певца госпитализировали в тяжелом состоянии
«Не спать»: Путин, выступая, на саммите БРИКС
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
21:24 (мск), источник: Интерфакс

В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — В самолет, вылетевший во второй половине дня в субботу по маршруту Кишинев — Санкт-Петербург, ударила молния.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта, инцидент произошел через 10 минут после вылета из аэропорта Кишинева, когда самолет набирал высоту.

Читайте также
Керосин дорожает. Что будет с авиабилетами в России?

«Самолет принадлежит российской компании S7. От удара молнии никто не пострадал, оборудование работало исправно. Тем не менее, из соображений безопасности, экипаж принял решение вернуться в кишиневский аэропорт. Приземление произошло успешно», — сообщили в пресс-службе.

На борту лайнера находились 113 пассажиров, никто не пострадал. Все пассажиры вернулись в аэропорт. Рейс был отложен на неопределенное время, а самолету предстоит тщательная техническая проверка.

Как сообщалось, 13 июля молния попала в Boeing-737 авиакомпании «Победа», возвращавшийся из Берлина в Москву. Несмотря на инцидент, лайнер благополучно приземлиться в столице. После приземления самолет тщательно осмотрели, выяснилось, что часть элементов фюзеляжа и правого крыла лайнера обуглилась.

Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
Терешкова навестила Кобзона в больнице
Узбекский телеканал отключили за безнравственность
Китай будет добывать золото в Забайкальском крае
Названы самые дешевые автомобили в России
В Австралии собаки динго заманили женщину в засаду
Спорт
«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь