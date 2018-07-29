В Воронежской области нашли 23 поддельных банкноты долларов США
А вот фальшивую купюру евро обнаружили всего раз.
А вот фальшивую купюру евро обнаружили всего раз.
За первое полугодие 2018 года в Воронежской области нашли 222 российских денежных знака, имеющих признаки подделки.
В целом же количество выявленных фальшивых банкнот снизилось на 9% по сравнению с те же периодом прошлого года.
Как отмечают в воронежском отделении Банка России, наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Таких за полгода нашли 147 шт. На втором месте остаются банкноты номиналом 1 тысяча рублей. Их обнаружено 60 шт. Также было выявлено по четыре подделки номиналом 500 рублей и 100 рублей.
— В банковском секторе Воронежской области зафиксировано 24 случая обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств. Постоянным лидером является доллар США: 23 поддельных банкнот. Также выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 евро, — рассказали специалисты Центробанка.