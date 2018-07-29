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09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области нашли 23 поддельных банкноты долларов США

А вот фальшивую купюру евро обнаружили всего раз.

За первое полугодие 2018 года в Воронежской области нашли 222 российских денежных знака, имеющих признаки подделки. Да-да, верно будет сказать, именно «денежных знаков», а не купюр, так как в число фальшивок каким-то образом затесалось аж семь фальшивых монет номиналом 5 рублей.

В целом же количество выявленных фальшивых банкнот снизилось на 9% по сравнению с те же периодом прошлого года.

Как отмечают в воронежском отделении Банка России, наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Таких за полгода нашли 147 шт. На втором месте остаются банкноты номиналом 1 тысяча рублей. Их обнаружено 60 шт. Также было выявлено по четыре подделки номиналом 500 рублей и 100 рублей.

— В банковском секторе Воронежской области зафиксировано 24 случая обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств. Постоянным лидером является доллар США: 23 поддельных банкнот. Также выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 евро, — рассказали специалисты Центробанка.

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