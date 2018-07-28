Раненый при нападении в Москве капитан полиции дал первые показания

Правоохранитель заявил, что впервые увидел нападавшего на фотографии от подчиненной, которая стояла на посту у здания, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на 1-й Брестской улице в пятницу, 27 июля, примерно в 15:00. Неизвестный набросился на полицейского с острым предметом и ранил его.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8gziRVOFPh0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, а стража порядка госпитализировали в Боткинскую больницу, где в тот же день прооперировали.