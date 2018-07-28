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21:17 (мск), источник: Известия

Раненый при нападении в Москве капитан полиции дал первые показания

Капитан полиции Сергей Некрасов, на которого 27 июля неизвестный напал с ножом у посольства Словакии в Москве, пришел в себя и дал первые показания.

Правоохранитель заявил, что впервые увидел нападавшего на фотографии от подчиненной, которая стояла на посту у здания, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на 1-й Брестской улице в пятницу, 27 июля, примерно в 15:00. Неизвестный набросился на полицейского с острым предметом и ранил его.

Во время загрузки произошла ошибка.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, а стража порядка госпитализировали в Боткинскую больницу, где в тот же день прооперировали.

По делу о нападении полиция разыскивает еще одного человека по имени Шамиль А. Его роль в преступлении предстоит установить. В самом нападении, по информации журналистов, подозревают Илеса Б.

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