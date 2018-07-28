Раненый при нападении в Москве капитан полиции дал первые показания
Капитан полиции Сергей Некрасов, на которого 27 июля неизвестный напал с ножом у посольства Словакии в Москве, пришел в себя и дал первые показания.
Капитан полиции Сергей Некрасов, на которого 27 июля неизвестный напал с ножом у посольства Словакии в Москве, пришел в себя и дал первые показания.
Правоохранитель заявил, что впервые увидел нападавшего на фотографии от подчиненной, которая стояла на посту у здания, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел на 1-й Брестской улице в пятницу, 27 июля, примерно в 15:00. Неизвестный набросился на полицейского с острым предметом и ранил его.
Злоумышленник с места происшествия скрылся, а стража порядка госпитализировали в Боткинскую больницу, где в тот же день прооперировали.
По делу о нападении полиция разыскивает еще одного человека по имени Шамиль А. Его роль в преступлении предстоит установить. В самом нападении, по информации журналистов, подозревают Илеса Б.