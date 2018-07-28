Число пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20
Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Два десятка пассажиров перевернувшегося под Домодедово автобуса пострадали в ДТП, семеро из них эвакуированы в травматологический центр Подольска, сообщили «Интерфаксу» в
«По состоянию на 19:15, в результате ДТП в городском округе Домодедово с участием пассажирского автобуса пострадали 20 человек», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 13 человек находятся в больнице Домодедова, семеро эвакуированы в травматологический центр Подольска.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших в аварии, которых доставили в больницу Домодедова. Их состояние оценивалось как легкой и средней степени тяжести.
Авария произошла сегодня под вечер на трассе А107 в Домодедовском районе Московской области. По невыясненным пока причинам автобус перевернулся. В его салоне находились порядка 30 человек.
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