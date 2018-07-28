Машина скорой помощи опрокинулась на бок в Костанае
В Костанае на пересечении улиц Чехова и Гоголя произошло ДТП. От сильно удара автомобиля «Фольксваген», упал на бок медицинский «Форд», сообщает zakon.kz со ссылкой на Kstnews.kz.
В Костанае на пересечении улиц Чехова и Гоголя произошло ДТП. От сильно удара автомобиля «Фольксваген», упал на бок медицинский «Форд», сообщает zakon.kz со ссылкой на Kstnews.kz.
Как рассказала главный врач станции скорой неотложной помощи Костаная Ирина Штейгервальд, это был экстренный вызов второй категории сложности. В салоне находилась тяжелая больная, которую бригада врачей везла с угрозой внутреннего кровотечения.
«Я поражаюсь, как можно не заметить наш далеко не маленький транспорт, еще и с включенной сиреной», — эмоционально говорит врач, которая сама выезжала на место аварии.
Вместе с ней прибыла на подмогу коллегам вторая бригада. Больную перенесли в другую машину. Никто в салоне серьезно не пострадал. Больная испугалась, у докторов травмы легкой степени.
Перевернутый набок спецавтомобиль поставили на колеса.
С начала года это первое ДТП с участием машины скорой помощи. Станция работает в штатном режиме. На линии 15 автомобилей.
Несмотря на ЧП, Ирина Анатольевна говорит, что ее радует качество нового автотранспорта.
«Большую партию благодаря акиму области получили буквально недавно. Если все машины будут такими, то все будем живы. А вот водитель, который несся и не увидел наш автомобиль на мигающем желтом свете, идиот