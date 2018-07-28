Машина скорой помощи опрокинулась на бок в Костанае

Источник: Zakon.kz

Как рассказала главный врач станции скорой неотложной помощи Костаная Ирина Штейгервальд, это был экстренный вызов второй категории сложности. В салоне находилась тяжелая больная, которую бригада врачей везла с угрозой внутреннего кровотечения.

«Я поражаюсь, как можно не заметить наш далеко не маленький транспорт, еще и с включенной сиреной», — эмоционально говорит врач, которая сама выезжала на место аварии.

Вместе с ней прибыла на подмогу коллегам вторая бригада. Больную перенесли в другую машину. Никто в салоне серьезно не пострадал. Больная испугалась, у докторов травмы легкой степени.

Перевернутый набок спецавтомобиль поставили на колеса.

С начала года это первое ДТП с участием машины скорой помощи. Станция работает в штатном режиме. На линии 15 автомобилей.

Несмотря на ЧП, Ирина Анатольевна говорит, что ее радует качество нового автотранспорта.