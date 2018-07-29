В Воронежской области выкопали 115 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
В земле нашли артиллерийские снаряды, мины и гранаты.
В земле нашли артиллерийские снаряды, мины и гранаты.
Утром 27 июля в Хохольском районе
Кроме того, из земли были подняты 28 минометных мин калибром от 50 до 120 миллиметров, а также несколько ручных гранат и запалов от них.
Уничтожение было проведено на установленной подрывной площадке в селе Кочетовка Хохольского района.
— Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны: в поле и огороде, в лесу и парках, в воде рек, озер. Все эти предметы представляют большую опасность. Их сохранность различная, особенно у прошедших канал ствола боеприпасов и сброшенных с самолётов авиабомб. Они находятся в боевом положении, рискованном для перевозки и последующей ликвидации