В Воронежской области выкопали 115 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Кроме того, из земли были подняты 28 минометных мин калибром от 50 до 120 миллиметров, а также несколько ручных гранат и запалов от них.

— Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны: в поле и огороде, в лесу и парках, в воде рек, озер. Все эти предметы представляют большую опасность. Их сохранность различная, особенно у прошедших канал ствола боеприпасов и сброшенных с самолётов авиабомб. Они находятся в боевом положении, рискованном для перевозки и последующей ликвидации из-за деформации в момент удара о землю, — отметили в ГУ МЧС по Воронежской области.