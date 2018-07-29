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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области выкопали 115 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В земле нашли артиллерийские снаряды, мины и гранаты.

Утром 27 июля в Хохольском районе аварийно-спасательная служба Воронежской области изъяла и уничтожила 115 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Так, было найдено 82 артиллерийских снаряда различного калибра от 20 до 150 миллиметров.

Кроме того, из земли были подняты 28 минометных мин калибром от 50 до 120 миллиметров, а также несколько ручных гранат и запалов от них.

Уничтожение было проведено на установленной подрывной площадке в селе Кочетовка Хохольского района.

— Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны: в поле и огороде, в лесу и парках, в воде рек, озер. Все эти предметы представляют большую опасность. Их сохранность различная, особенно у прошедших канал ствола боеприпасов и сброшенных с самолётов авиабомб. Они находятся в боевом положении, рискованном для перевозки и последующей ликвидации из-за деформации в момент удара о землю, — отметили в ГУ МЧС по Воронежской области.

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