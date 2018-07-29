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01:11 (мск), источник: Zakon.kz

Бетономешалка спровоцировала массовое ДТП в центре Алматы

Четыре машины пострадали в результате того, что их протаранил автобетоносмеситель, сообщает корреспондент zakon.kz.

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11
фотографий
11
фотографий

Со слов очевидцев, на проспекте Абая в направлении улицы Манаса образовалась автомобильная пробка.

Водитель автобетоносмесителz, возможно не сориентировавшись в ситуации на дороге, умудрился не заметить пробку перед собой и на полном ходу протаранил стоявший на месте автомобиль Toyota Caldina. Удар спровоцировал цепную реакцию, в которую помимо Toyota Caldina, оказались втянуты Nissan Primera, Toyota Camry и BMW 3.

Водители Nissan и Toyota Caldina госпитализированы. Со слов очевидцев, последний упал, после того как вышел из машины.

Автобетоносмеситель покинул место ДТП. Сотрудники дорожной полиции разрешили водителю отвезти бетон к месту назначения, чтобы он не застыл. После чего грузовик вернулся на место аварии.

Ведется проверка всех обстоятельств ДТП.

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