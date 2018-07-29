В Самарской области пьяный водитель сбил шесть человек

ДТП произошло в субботу вечером в Камышлинском районе Самарской области. Автомобиль съехал на обочину дороги и врезался в людей.

«По предварительным данным, водитель — мужчина 1993 года рождения — находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадали четверо несовершеннолетних — три девочки и один мальчик, а также двое взрослых. Всех их доставили в больницу», — сказал собеседник агентства.