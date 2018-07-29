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10:58 (мск), источник: РИА Новости

В Самарской области пьяный водитель сбил шесть человек

Легковой автомобиль, за рулем которого, по предварительным данным, находился пьяный водитель, сбил четверых детей и двоих взрослых в Самарской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

Источник: РИА Новости

ДТП произошло в субботу вечером в Камышлинском районе Самарской области. Автомобиль съехал на обочину дороги и врезался в людей.

«По предварительным данным, водитель — мужчина 1993 года рождения — находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадали четверо несовершеннолетних — три девочки и один мальчик, а также двое взрослых. Всех их доставили в больницу», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что угрозы жизни пострадавшим нет, характер травм уточняется.

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