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28 июля, источник: ТАСС

В Подмосковье совершено вооруженное ограбление банка

Сумма похищенных денег уточняется.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают мужчину, ограбившего отделение банка в подмосковных Химках. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«В один из банков на Юбилейном проспекте в Химках вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги, после чего скрылся с ними», — сказали в ведомстве.

Сейчас подсчитывается сумма, которую забрал грабитель. Пострадавших в результате ЧП нет, добавили в МВД.

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