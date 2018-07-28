В Подмосковье совершено вооруженное ограбление банка
Сумма похищенных денег уточняется.
Сумма похищенных денег уточняется.
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают мужчину, ограбившего отделение банка в подмосковных Химках. Об этом сообщили в субботу ТАСС в
«В один из банков на Юбилейном проспекте в Химках вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги, после чего скрылся с ними», — сказали в ведомстве.
Сейчас подсчитывается сумма, которую забрал грабитель. Пострадавших в результате ЧП нет, добавили в МВД.