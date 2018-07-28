В Подмосковье совершено вооруженное ограбление банка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полицейские разыскивают мужчину, ограбившего отделение банка в подмосковных Химках. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«В один из банков на Юбилейном проспекте в Химках вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги, после чего скрылся с ними», — сказали в ведомстве.