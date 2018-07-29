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00:11 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп объявил режим ЧС в штате Калифорния

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара.

По данным агентства, пожар усиливается, его площадь составляет около 328 кв. км.

Кроме того, пожар может уничтожить почти 5000 домов.

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