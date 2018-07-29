Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 вещей, которые не любят кошки. Показываем на гифках
Из авто за миллион долларов сделали стену в квартире (фото)
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Акиньшина и Шнуров публично флиртуют в Instagram
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
СМИ: «Дом-2» снесут по приказу Собянина - причина
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный купальник
8 нелепых образов звезд в розовом
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
86-летний Беляев скончался в Москве
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
01:06 (мск), источник: РИА Новости

Защищавший Милошевича перед Гаагским трибуналом юрист застрелен в Белграде

Белградский адвокат Драгослав Миша Огнянович, выступавший по ряду громких дел, был застрелен вечером в субботу в столице Сербии, его сын ранен, сообщает национальное телевидение РТС.

БЕЛГРАД, 29 июл — РИА Новости. Неизвестный, по данным полиции, стрелял в 56-летнего Огняновича на улице Антифашистской Борьбы в районе Новый Белград около 19.30 (20.30 мск). Адвокат от полученных ранений скончался, его 26-летний сын с раной руки был доставлен в городской центр скорой помощи. На месте происшествия работают инспекторы полиции и криминалисты.

«Сотрудники МВД вместе с прокуратурой предпринимают все необходимые меры для того, чтобы дело было как можно быстрее раскрыто, а преступник найден», — цитирует телеканал начальника управления уголовной полиции Деяна Ковачевича.

За последние годы погибший участвовал в ряде резонансных дел.
Читайте также
Трагедия Косова. Как Сербия лишилась своего сердца

Среди них процессы против членов черногорской мафии, где Огнянович представлял интересы отбывающего в Испании 18-летний тюремный срок за незаконное хранение оружия главаря ОПГ Луки Бойовича и его семьи. Противостояние между кланами Бойович и Шаранович привело уже к нескольким жертвам в последние пять лет.

Адвокат также выступал по делу об убийстве французского болельщика Бриса Татона в Белграде, в котором защищал Джордже Прелича, одного из лидеров фанатской группировки футбольного клуба «Партизан».

Наибольшую известность в СМИ Огнянович получил во время суда над бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем, юридическим советником которого на процессе в Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге он являлся.

 На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме
Астроном: 'Кровавая Луна' – хорошая пора делать выводы
Синоптики рассказали, сколько в России продлится жара
В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Восемь полицейских пострадали при погоне под Иркутском
Терешкова навестила Кобзона в больнице
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за пожаров
На Урале найден тайник художника Ледникового периода
Спорт
«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь