Защищавший Милошевича перед Гаагским трибуналом юрист застрелен в Белграде

БЕЛГРАД, 29 июл — РИА Новости. Неизвестный, по данным полиции, стрелял в 56-летнего Огняновича на улице Антифашистской Борьбы в районе Новый Белград около 19.30 (20.30 мск). Адвокат от полученных ранений скончался, его 26-летний сын с раной руки был доставлен в городской центр скорой помощи. На месте происшествия работают инспекторы полиции и криминалисты.

«Сотрудники МВД вместе с прокуратурой предпринимают все необходимые меры для того, чтобы дело было как можно быстрее раскрыто, а преступник найден», — цитирует телеканал начальника управления уголовной полиции Деяна Ковачевича.

За последние годы погибший участвовал в ряде резонансных дел.

Читайте также Трагедия Косова. Как Сербия лишилась своего сердца

Среди них процессы против членов черногорской мафии, где Огнянович представлял интересы отбывающего в Испании 18-летний тюремный срок за незаконное хранение оружия главаря ОПГ Луки Бойовича и его семьи. Противостояние между кланами Бойович и Шаранович привело уже к нескольким жертвам в последние пять лет.

Адвокат также выступал по делу об убийстве французского болельщика Бриса Татона в Белграде, в котором защищал Джордже Прелича, одного из лидеров фанатской группировки футбольного клуба «Партизан».