Восемь полицейских пострадали при погоне под Иркутском

Инцидент произошел около 01:00 по местному времени 29 июля (20:00 мск 28 июля).

«Водитель не подчинился требованиям остановиться, неоднократно создавал опасные аварийные ситуации. В процессе преследования транспортное средство удалось задержать в районе Иркутного моста. Но при оформлении материалов о правонарушении другой автомобилист врезался в сотрудников ГАИ», — цитирует представителя полиции агентство ТАСС.

Восемь пострадавших были направлены в больницу, еще одному потерпевшему госпитализация не потребовалась.

Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, нарушитель — 23-летний Николай Д. — получил огнестрельные ранения. Молодой человек нарушил правила и попытался скрыться от ГИБДД, из-за чего полицейским пришлось открыть огонь по колесам авто. Водитель остановился на мосту, однако в машину ДПС въехала иномарка.