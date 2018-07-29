Восемь полицейских пострадали при погоне под Иркутском
В Иркутской области девять человек, среди которых восемь — полицейские, пострадали во время погони за нарушившим ПДД автомобилем. Об этом сообщили в
В Иркутской области девять человек, среди которых восемь — полицейские, пострадали во время погони за нарушившим ПДД автомобилем. Об этом сообщили в
Инцидент произошел около 01:00 по местному времени 29 июля (20:00 мск 28 июля).
«Водитель не подчинился требованиям остановиться, неоднократно создавал опасные аварийные ситуации. В процессе преследования транспортное средство удалось задержать в районе Иркутного моста. Но при оформлении материалов о правонарушении другой автомобилист врезался в сотрудников ГАИ», — цитирует представителя полиции агентство ТАСС.
Восемь пострадавших были направлены в больницу, еще одному потерпевшему госпитализация не потребовалась.
Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, нарушитель — 23-летний Николай Д. — получил огнестрельные ранения. Молодой человек нарушил правила и попытался скрыться от ГИБДД,
Ранее 28 июля трое человек погибли в серьезном ДТП с пятью машинами под Пермью.