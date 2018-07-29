Очевидцы засняли неудачную попытку акулы напасть на туристов
В Китае на курорте Дадунхай на острове Хайнань огромная акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхающих на пляже. Соответствующее видео опубликовано в Youtube.
В Китае на курорте Дадунхай на острове Хайнань огромная акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхающих на пляже. Соответствующее видео опубликовано в Youtube.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На кадрах видно, как акула длиной около двух метров мечется в воде, пытаясь укусить хоть одного из людей, окруживших ее.
При этом туристы совершенно не задумываются о мерах предосторожности и продолжают снимать происходящее всего в паре метров от хищника.
Ранее в Австралии сняли на видео попытку акулы утащить под воду женщину. Пострадавшая пыталась покормить с лодки некрупных представителей вида ржавых