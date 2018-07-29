Очевидцы засняли неудачную попытку акулы напасть на туристов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На кадрах видно, как акула длиной около двух метров мечется в воде, пытаясь укусить хоть одного из людей, окруживших ее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ecXBdo9DLBo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом туристы совершенно не задумываются о мерах предосторожности и продолжают снимать происходящее всего в паре метров от хищника.