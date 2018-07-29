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02:36 (мск), источник: РИА Новости

Очевидцы засняли неудачную попытку акулы напасть на туристов

В Китае на курорте Дадунхай на острове Хайнань огромная акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхающих на пляже. Соответствующее видео опубликовано в Youtube.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На кадрах видно, как акула длиной около двух метров мечется в воде, пытаясь укусить хоть одного из людей, окруживших ее.

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При этом туристы совершенно не задумываются о мерах предосторожности и продолжают снимать происходящее всего в паре метров от хищника.

Ранее в Австралии сняли на видео попытку акулы утащить под воду женщину. Пострадавшая пыталась покормить с лодки некрупных представителей вида ржавых акул-нянек, однако животное схватило пищу вместе с пальцами и уронило женщину в воду.

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