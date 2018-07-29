40 человек убиты в мексиканском штате за два дня

Тем временем, в другом мексиканском штате Пуэбла за один раз были убиты шестеро сотрудников полиции. По данным портала Excelsior, рано утром в полицейскую машину врезался другой автомобиль, пассажиры которого расстреляли полицейских, которые вышли, чтобы выяснить, что произошло, а затем скрылись.