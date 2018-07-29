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04:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

40 человек убиты в мексиканском штате за два дня

В мексиканском штате Гунахуато за 27 и 28 июля погибло 40 человек, сообщает портал Aristegui Noticias. По его данным, 27 июля были убиты 19 человек, а 28 июля — еще 21.

Источник: AP 2018

Большинство убитых скончались от огнестрельных ранений. Авторы публикации отмечают, что они могли стать жертвами войны наркокортелей за сферы влияния.

Тем временем, в другом мексиканском штате Пуэбла за один раз были убиты шестеро сотрудников полиции. По данным портала Excelsior, рано утром в полицейскую машину врезался другой автомобиль, пассажиры которого расстреляли полицейских, которые вышли, чтобы выяснить, что произошло, а затем скрылись.

Всего с начала года в Мексике было убито 16 тыс. человек — на 18% выше аналогичного показателя 2017 года.

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