40 человек убиты в мексиканском штате за два дня
В мексиканском штате Гунахуато за 27 и 28 июля погибло 40 человек, сообщает портал Aristegui Noticias. По его данным, 27 июля были убиты 19 человек, а 28 июля — еще 21.
В мексиканском штате Гунахуато за 27 и 28 июля погибло 40 человек, сообщает портал Aristegui Noticias. По его данным, 27 июля были убиты 19 человек, а 28 июля — еще 21.
Большинство убитых скончались от огнестрельных ранений. Авторы публикации отмечают, что они могли стать жертвами войны наркокортелей за сферы влияния.
Тем временем, в другом мексиканском штате Пуэбла за один раз были убиты шестеро сотрудников полиции. По данным портала Excelsior, рано утром в полицейскую машину врезался другой автомобиль, пассажиры которого расстреляли полицейских, которые вышли, чтобы выяснить, что произошло, а затем скрылись.
Всего с начала года в Мексике было убито 16 тыс. человек — на 18% выше аналогичного показателя 2017 года.