Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назначил Пескова на новую должность - СМИ
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Женщина пожертвовала подруге яйцеклетки, чтобы та cмогла стать мамой
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Акиньшина и Шнуров публично флиртуют в Instagram
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
СМИ: Истерика охватила украинского журналиста из-за фото Путина
Латышка: Не было никакой советской оккупации
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
"Будет завтра": Кличко о делах в затопленном Киеве
Жену Никиты Преснякова раскритиковали за странный купальник
8 нелепых образов звезд в розовом
Экс-жену Джигарханяна будут судить: подробности
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Машина сгорела дотла в пригороде Владивостока

Очевидцы утверждают, что легковушку попросту подожгли.

Этой ночью пригород Владивостока отметился очередным автомобильным пожаром. В поселке Трудовое, недалеко от станции Угольная, неизвестные подожгли автомобиль.

Как сообщают очевидцы, машину попросту подожгли. Пламя моментально охватило весь автомобиль — это говорит о том, что его предварительно облили чем-то горючим. Пожар чудом не стал массовым: во дворе дома, где произошел пожар, машины стояли очень близко друг к другу. К счастью, пожарные быстро отреагировали на вызов. Огнеборцы прибыли на место уже через несколько минут после тревожного сообщения. Потушить пламя не составило большого труда. Однако спасти горевший автомобиль было невозможно. Машина выгорела полностью. Досталось и соседним авто: они незначительно пострадали от жара.

Причины инцидента сейчас выясняют специалисты. Интересно, что владельца машины в эту ночь не было дома. Так что о печальном происшествии он узнал лишь этим утром.

Во Владивостоке и его окрестностях постоянно происходят пожары. В приморской столице горит все: автомобили, гаражи, квартиры. Одно из последних крупных возгораний произошло в квартире жилого дома на улице Фадеева. Из горящего здания эвакуировали по автолестнице 14 человек — 9 взрослых и 5 детей. Еще 12 человек спустили вниз по лестничным маршам. Благодаря этому, в происшествии никто не пострадал.

Все новости региона
 Проклятие Park Live: В Москве отменили первый российский концерт Gorillaz
Путин - сборной России: Вы дали людям возможность гордиться своей страной
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
В самолет рейса Кишинев — Санкт-Петербург попала молния
Девять полицейских пострадали при погоне под Иркутском
40 человек убиты в мексиканском штате за два дня
На Урале найден тайник художника Ледникового периода
Терешкова навестила Кобзона в больнице
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Спорт
«Спартак» победил «Оренбург» в матче первого тура РПЛ Единственный гол на четвертой минуте забил Самюэль Жиго
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара» В Баку стартовал четырехдневный музыкальный фестиваль, на сцене которого выступят звезды российского шоу-бизнеса
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Свадебный переполох: макияж, прическа и нескучное утро невесты Наша читательница и автор на этот раз дает бьюти-советы в «текстовом сериале» про подготовку свадьбы.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь