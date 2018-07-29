Машина сгорела дотла в пригороде Владивостока

Этой ночью пригород Владивостока отметился очередным автомобильным пожаром. В поселке Трудовое, недалеко от станции Угольная, неизвестные подожгли автомобиль.

Как сообщают очевидцы, машину попросту подожгли. Пламя моментально охватило весь автомобиль — это говорит о том, что его предварительно облили чем-то горючим. Пожар чудом не стал массовым: во дворе дома, где произошел пожар, машины стояли очень близко друг к другу. К счастью, пожарные быстро отреагировали на вызов. Огнеборцы прибыли на место уже через несколько минут после тревожного сообщения. Потушить пламя не составило большого труда. Однако спасти горевший автомобиль было невозможно. Машина выгорела полностью. Досталось и соседним авто: они незначительно пострадали от жара.

Причины инцидента сейчас выясняют специалисты. Интересно, что владельца машины в эту ночь не было дома. Так что о печальном происшествии он узнал лишь этим утром.