Машина сгорела дотла в пригороде Владивостока
Очевидцы утверждают, что легковушку попросту подожгли.
Очевидцы утверждают, что легковушку попросту подожгли.
Этой ночью пригород Владивостока отметился очередным автомобильным пожаром. В поселке Трудовое, недалеко от станции Угольная, неизвестные подожгли автомобиль.
Как сообщают очевидцы, машину попросту подожгли. Пламя моментально охватило весь автомобиль — это говорит о том, что его предварительно облили
Причины инцидента сейчас выясняют специалисты. Интересно, что владельца машины в эту ночь не было дома. Так что о печальном происшествии он узнал лишь этим утром.
Во Владивостоке и его окрестностях постоянно происходят пожары. В приморской столице горит все: автомобили, гаражи, квартиры. Одно из последних крупных возгораний произошло в квартире жилого дома на улице Фадеева. Из горящего здания эвакуировали по автолестнице 14 человек — 9 взрослых и 5 детей. Еще 12 человек спустили вниз по лестничным маршам. Благодаря этому, в происшествии никто не пострадал.