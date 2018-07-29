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04:56 (мск), источник: Интерфакс

В центре Москвы задержан мужчина за нападение на полицейского

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Мужчина, напавший с ножом на сотрудника полиции у здания диппредставительства Словакии в центре Москвы, задержан, сообщила «Интерфаксу» в воскресенье официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской области столичными полицейскими задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская», — сказала Волк.

В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий, добавил он.

Ранее сообщалось, что днем в пятницу часов на улице 1-я Брестская, дом 33, произошло нападение на сотрудника полиции. «Неизвестный мужчина причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия», — сообщила «Интерфаксу» в воскресенье официальный представитель МВД.

По словам собеседницы агентства, полицейский госпитализирован.

«Московская полиция проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», — добавила Волк.

Между тем осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что потерпевший является командиром взвода по охране посольств и консульств. «Раненый — 31-летний командир взвода полиции по охране посольств и консульств», — сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести: он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе, в голову и лицо.

По данному факту столичные следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В минувшее воскресенье источник агентства сообщил, что нападавший- уроженец Чечни 2000 года рождения.

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