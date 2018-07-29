В Ташкенте в ходе ночного патрулирования задержаны 8 женщин, подозреваемых в занятии проституцией

Источник: Podrobno.uz

В ходе проверки выяснилось, что ранее они привлекались к административной ответственности по статье 190 (занятие проституцией) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

«С женщинами проведена работа по установлению их личности, адреса, где они прописаны. Все они прошли медосмотр. Ведь одна из основных угроз, с которыми сталкиваются женщины с низкой социальной ответственностью, это заболевания, передающиеся половым путем. К сожалению, не все мужчины, пользующиеся услугами “работниц сексуальной индустрии”, понимают, какой опасности подвергают себя и свою семью, вступая в связь с ними. Прежде всего, это, конечно, опасность заразиться венерическим заболеванием, СПИДом», — отметили в ГУВД.

Кроме того, с женщинами легкого поведения проводилась беседа, цель которой заключалась в выявлении причин, подтолкнувших их вести асоциальный образ жизни. В первую очередь, выяснялось, есть ли у них профессия, какое содействие в трудоустройстве может оказать им ГУВД столицы и представители других государственных органов и институтов гражданского общества, в частности, городского управления здравоохранения и Комитета женщин, задействованные в реабилитации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.