В Иркутске пять человек остаются в больнице после крупного ДТП

ИРКУТСК, 29 июл — РИА Новости. В ночь на воскресенье несколько экипажей ДПС преследовали на дорогах Иркутска нарушителя дорожного движения. После того как автомобиль нарушителя был заблокирован, и начался процесс фиксации правонарушения, в группу полицейских врезался автомобиль Ford. В результате наезда пострадали десять человек, в том числе девять полицейских. Шесть пострадавших были госпитализированы, четверо направлены на амбулаторное лечение.
«После более детального обследования еще один из пострадавших был направлен на амбулаторное лечение. В больнице остаются пять человек», — сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Иркутской области.
По данным полиции среди пострадавших один водитель, за которым велась погоня.
Было установлено, что совершивший наезд водитель был пьян. Он задержан и помещен в спецприемник.