Массовое ДТП произошло ночью в Алматы

По словам водителя ZAZ, он двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении. После того как машина пересекла улицу Бокейханова, водитель увидел посреди дороги автомашину.

Мужчина не сразу понял, что Mazda сломалась, машина стояла между средним и крайним правым рядом. Единственная возможность ее объехать была слева, но, когда водитель начал маневрировать, он не учел, что сзади двигался Subaru Forester. В свою очередь, водитель Forester не ожидал резких маневров от ZAZ. Уходя от столкновения, Subaru вильнул вправо, вскользь задел ZAZ и врезался в заднюю часть стоявшего на дороге автомобиля Mazda.