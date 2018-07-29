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11:58 (мск), источник: Zakon.kz

Массовое ДТП произошло ночью в Алматы

В ночь на 29 июля в Алматы произошло массовое ДТП с участием трех автомашин, пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По словам водителя ZAZ, он двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении. После того как машина пересекла улицу Бокейханова, водитель увидел посреди дороги автомашину.

Мужчина не сразу понял, что Mazda сломалась, машина стояла между средним и крайним правым рядом. Единственная возможность ее объехать была слева, но, когда водитель начал маневрировать, он не учел, что сзади двигался Subaru Forester. В свою очередь, водитель Forester не ожидал резких маневров от ZAZ. Уходя от столкновения, Subaru вильнул вправо, вскользь задел ZAZ и врезался в заднюю часть стоявшего на дороге автомобиля Mazda.

В результате столкновения пострадали пассажирка Subaru и водитель Mazda, обоих госпитализировали прибывшие на место медики.

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