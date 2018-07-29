В Иркутске Ford сбил 9 полицейских
Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.
Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.
В Иркутске полиция начала проверку по факту произошедшего минувшей ночью ДТП, в ходе которого водитель автомобиля Ford сбил 9 сотрудников ГИБДД.
Как сообщили в
— Во время фиксирования факта правонарушения на сотрудников полиции был совершен наезд автомашиной Ford, в результате чего 9 офицеров получили различные травмы. В настоящее время 3 полицейских госпитализированы. Кроме этого, оба предполагаемых виновника случившегося также обратились за медицинской помощью. Повреждены 6 автомашин, в том числе 4 служебных автомобиля, — рассказали в
В полиции подчеркнули, что в ходе медосвидетельствования у водителя Ford было установлено состояние алкогольного опьянения.