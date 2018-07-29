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08:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутске Ford сбил 9 полицейских

Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.

В Иркутске полиция начала проверку по факту произошедшего минувшей ночью ДТП, в ходе которого водитель автомобиля Ford сбил 9 сотрудников ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошел на мосту через реку Иркут около часа ночи. Полицейские преследовали автомобиль Toyota, который «неоднократно создавал аварийные ситуации, совершал опасные маневры, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения». Автомобиль удалось остановить после того, как сотрудники полиции применили табельное оружие.

— Во время фиксирования факта правонарушения на сотрудников полиции был совершен наезд автомашиной Ford, в результате чего 9 офицеров получили различные травмы. В настоящее время 3 полицейских госпитализированы. Кроме этого, оба предполагаемых виновника случившегося также обратились за медицинской помощью. Повреждены 6 автомашин, в том числе 4 служебных автомобиля, — рассказали в пресс-службе силового ведомства.

В полиции подчеркнули, что в ходе медосвидетельствования у водителя Ford было установлено состояние алкогольного опьянения.

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