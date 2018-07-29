Жительница Минусинска лишилась денег при регистрации на сайте недвижимости
22-летняя жительница Минусинска лишилась денег при попытке зарегистрироваться на сайте недвижимости. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в краевой полиции.
22-летняя жительница Минусинска лишилась денег при попытке зарегистрироваться на сайте недвижимости. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в краевой полиции.
Женщина искала объявления о продаже квартир в Интернете. На одном из сайтов она увидела несколько объявления с выгодными условиями. Чтобы подробнее с ними ознакомиться, необходима была регистрация.
— При заполнении анкеты пользователя
После этих манипуляций с банковского счета ее банковского счета списалось более 11 тысяч рублей, а доступ к нужной информации так и не был ей предоставлен.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 — мошенничество. Устанавливаются личности предполагаемых преступников.
Полицейские в очередной раз напоминают жителям края, что не стоит отражать данные банковских карт при регистрации на