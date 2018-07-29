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09:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница Минусинска лишилась денег при регистрации на сайте недвижимости

22-летняя жительница Минусинска лишилась денег при попытке зарегистрироваться на сайте недвижимости. Об этом «Комсомольской правде» — Красноярск сообщили в краевой полиции.

Женщина искала объявления о продаже квартир в Интернете. На одном из сайтов она увидела несколько объявления с выгодными условиями. Чтобы подробнее с ними ознакомиться, необходима была регистрация.

— При заполнении анкеты пользователя Интернет-сайта было предложено указать свои анкетные, а также паспортные данные, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. — Кроме того, женщина отразила реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код, информация о котором содержится на оборотной стороне карты.

После этих манипуляций с банковского счета ее банковского счета списалось более 11 тысяч рублей, а доступ к нужной информации так и не был ей предоставлен.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 — мошенничество. Устанавливаются личности предполагаемых преступников.

Полицейские в очередной раз напоминают жителям края, что не стоит отражать данные банковских карт при регистрации на Интернет-сайтах.

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