Жительница Минусинска лишилась денег при регистрации на сайте недвижимости

Женщина искала объявления о продаже квартир в Интернете. На одном из сайтов она увидела несколько объявления с выгодными условиями. Чтобы подробнее с ними ознакомиться, необходима была регистрация.

— При заполнении анкеты пользователя Интернет-сайта было предложено указать свои анкетные, а также паспортные данные, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. — Кроме того, женщина отразила реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код, информация о котором содержится на оборотной стороне карты.

После этих манипуляций с банковского счета ее банковского счета списалось более 11 тысяч рублей, а доступ к нужной информации так и не был ей предоставлен.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 — мошенничество. Устанавливаются личности предполагаемых преступников.