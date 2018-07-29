Двухэтажный дом горел в Уфе, один человек погиб
Уфа. 29 июля.
Уфа. 29 июля.
Как сообщает в воскресенье
«По прибытию к месту вызова установлено, что открытым огнем горит двухэтажный бревенчатый дом на четыре квартиры размерами 8×12 м и кирпичный гараж размером 5×6 м», — говорится в сообщении.
В тушении огня были задействованы 5 единиц техники и 16 человек личного состава оперативных служб.
Пожар был локализован в 23:17, открытое горение ликвидировано в 23:24, в 04:25 работы по тушению, разбору и проливке конструкций завершены.
По данным информированного источника, на месте пожара было обнаружено тело мужчины 1940 года рождения, другой — 1956 года рождения с ожогами доставлен в городскую больницу № 18.
В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания, а и материальный ущерб устанавливаются.