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09:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

В «Транснефти» прокомментировали инцидент с рабочими в Омске

Сотрудники компании «Спецстройсервис» занимались ремонтом резервуара и упали с лесов.

На сайте АО «Транснефть — Западная Сибирь» появился официальный комментарий о трагедии, произошедшей ранним утром 28 июля. Напомним, накануне пять рабочих сорвались с большой высоты. Как пишет «Омск Здесь», пострадавшие были экстренно госпитализированы в БСМП-1, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Работы велись на территории АО «Транснефть — Западная Сибирь».

— 28 июля в 08:15 на Омской линейной производственно-диспетчерской станции филиала Омское районное нефтепроводное управление АО «Транснефть — Западная Сибирь» при проведении ремонта резервуара РВСП-20000 № 13 подрядной организацией произошло падение вышки-туры. Пять работников ООО «Спецстройсервис», проводившие работы, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они госпитализированы. На объекте работает комиссия, причины произошедшего выясняются, — говорится в комментарии.

На место ЧП выезжали сотрудники Следственного комитета. По сообщению правоохранительных органов, говорить о возбуждении уголовного дела можно будет только после завершения доследственной проверки.

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