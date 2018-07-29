В «Транснефти» прокомментировали инцидент с рабочими в Омске
Сотрудники компании «Спецстройсервис» занимались ремонтом резервуара и упали с лесов.
Сотрудники компании «Спецстройсервис» занимались ремонтом резервуара и упали с лесов.
На сайте АО «Транснефть — Западная Сибирь» появился официальный комментарий о трагедии, произошедшей ранним утром 28 июля. Напомним, накануне пять рабочих сорвались с большой высоты. Как пишет «Омск Здесь», пострадавшие были экстренно госпитализированы в БСМП-1, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Работы велись на территории АО «Транснефть — Западная Сибирь».
— 28 июля в 08:15 на Омской линейной
На место ЧП выезжали сотрудники Следственного комитета. По сообщению правоохранительных органов, говорить о возбуждении уголовного дела можно будет только после завершения доследственной проверки.