Число пострадавших при ДТП в Иркутске увеличилось до 10
Легковой автомобиль врезался в толпу полицейских.
Легковой автомобиль врезался в толпу полицейских.
Число пострадавших в результате
ДТП произошло в ходе оформления задержания другого нарушителя, за которым полиции пришлось устроить погоню со стрельбой. Стражи порядка гнались по городу за нарушителем и для его задержания пришлось применить огнестрельное оружие. Нарушитель был госпитализирован с огнестрельным ранением средней степени тяжести.
В тот момент, когда полицейские оформляли задержание подстреленного ими нарушителя, в них врезался легковой автомобиль Ford за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент известно, что в результате ДТП пострадали 10 человек, 9 из которых — сотрудники полиции. Почти все они были также госпитализированы.
Проводится доследственная проверка.