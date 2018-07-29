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12:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Число пострадавших при ДТП в Иркутске увеличилось до 10

Легковой автомобиль врезался в толпу полицейских.

Источник: AP 2018

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Иркутске возросло до 10 человек. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.

ДТП произошло в ходе оформления задержания другого нарушителя, за которым полиции пришлось устроить погоню со стрельбой. Стражи порядка гнались по городу за нарушителем и для его задержания пришлось применить огнестрельное оружие. Нарушитель был госпитализирован с огнестрельным ранением средней степени тяжести.

В тот момент, когда полицейские оформляли задержание подстреленного ими нарушителя, в них врезался легковой автомобиль Ford за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент известно, что в результате ДТП пострадали 10 человек, 9 из которых — сотрудники полиции. Почти все они были также госпитализированы.

Проводится доследственная проверка.

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